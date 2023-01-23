『テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム200LEDセット アクアリウム 水槽 曲げガラス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 19時 26分に出品され04月27日 19時 26分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム200LEDセット アクアリウム 水槽 曲げガラス
【商品説明】
・LED付きおすすめセット。
・インテリア性の高い、高級感のある全面曲げガラスの水槽セット
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :23×23×27cm
・水草の育成に有効なLED
・簡単・便利な外掛け式フィルターと、明るいLEDライトがついたセット
【サイズ】
高さ : 24.40 cm
横幅 : 24.70 cm
奥行 : 26.40 cm
重量 : 3.63 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
GEX アクアラック スチールスタンド60cm 2段台 組立式水槽台 60cm水槽用
¥ 8306
GEX アクアラック スチールスタンド60cm 2段台 組立式水槽台 60cm水槽用
¥ 8306
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GEX アクアラック スチールスタンド60cm 2段台 組立式水槽台 60cm水槽用
¥ 8306
落札価格8308円
736 入札履歴
終了
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