『テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム200LEDセット アクアリウム 水槽 曲げガラス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 19時 26分に出品され04月27日 19時 26分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム200LEDセット アクアリウム 水槽 曲げガラス



【商品説明】

・LED付きおすすめセット。

・インテリア性の高い、高級感のある全面曲げガラスの水槽セット

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :23×23×27cm

・水草の育成に有効なLED

・簡単・便利な外掛け式フィルターと、明るいLEDライトがついたセット



【サイズ】

高さ : 24.40 cm

横幅 : 24.70 cm

奥行 : 26.40 cm

重量 : 3.63 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。