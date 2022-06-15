『65歳以上のシニアフィットネス vol.2 筋力アップで快適生活！エクササイズ編 【DVD】【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 14時 26分に出品され03月29日 14時 26分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在267件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:DVD
発売日:2022/09/02
販売元:十影堂エンターテイメント
カテゴリ_映像ソフト_趣味・教養
登録日:2022/06/15
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落札価格8308円
267 入札履歴
終了
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