『東京メタル工業 ガラスペンダント PL-200リーフ 白熱電球使用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 17時 09分に出品され03月30日 17時 09分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
東京メタル工業 ガラスペンダント PL-200リーフ 白熱電球使用
【商品説明】
・20×20×20cm
・AC100V 60W電球 一般白熱電球付き コード50cm 口金E26
・本体重量(kg):1.4
【サイズ】
高さ : 22.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 1.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8308円
236 入札履歴
終了
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