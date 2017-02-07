『イジー・メンツェル 傑作選 Blu-ray BOX 【Blu-ray】【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 16時 34分に出品され03月23日 16時 34分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray

発売日:2017/04/28

販売元:アイ・ヴィー・シー



説明:解説 「チェコ・ヌーヴェルヴァーグ」の名匠、イジー・メンツェル監督作品。／社会主義体制が進むチェコの冬、政治犯として労働所に集められた男女の淡い恋と時めき、そして生きる歓び。／メンツェル監督ならではの軽快で温かく、そして鋭い視点が交錯する意欲作。『厳重に監視された列車』のボフミル・フラバルの原作を映画化。約20年間も公開禁止となっていたが、解禁となり1990年にベルリン国際映画祭金熊賞を受賞した。 『厳重に監視された列車』 第二次世界大戦中、ナチス・ドイツに占領されたチェコ。父親の跡を継いで駅員となった青年のミロシュは、まだ童貞。知り合いの車掌マーシャとの一夜に臨むが、残念ながら不発に終わり絶望してしまう。そんな時、彼の前に性の手ほどきをしてくれる謎の美女が現れる。勝利の女神と呼ばれる彼女は、駅を通....



カテゴリ_映像ソフト_映画・ドラマ_洋画_ヨーロッパ

登録日:2017/02/07