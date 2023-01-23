『molten(モルテン) バスケットボール 記念ボール BG-SL7【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 01時 36分に出品され03月06日 01時 36分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

molten(モルテン) バスケットボール 記念ボール BG-SL7



【サイズ】

高さ : 23.60 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 34.60 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。