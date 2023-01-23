『チェキカメラ instax mini11 アナと雪の女王2 フィルム 10枚入り セット (D)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 52分に出品され03月10日 00時 52分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 セット内容

instax mini11（カメラ本体）、インスタントカラーフィルム instax mini アナと雪の女王2（10枚入り）



インスタントカメラ（チェキ）「instax mini11」と、「アナと雪の女王2」デザイン10枚入りチェキフィルムのセットです。



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