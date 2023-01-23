『白十字 サルバ 吸水シート 600×900mm 25枚入 4P 19114【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 25分に出品され03月09日 16時 25分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 白十字 サルバ 吸水シート 600×900mm 25枚入 4P 19114 [ 19114 ]
アクリルパーテーション PTS-AC6060(600X600) 25-3055-00 1入り
¥ 8306
キャリーベルト / 000-7111 ブラック フリー ダイヤ工業 取寄品 JAN 4518227771116 介護福祉用具
¥ 8306
キャリーベルト / 000-7111 ブラック フリー ダイヤ工業 取寄品 JAN 4518227771116 介護福祉用具
¥ 8306
テツコーポレーション シャワーチェア コンパクトミニ 背もたれなし・クッション付き ／T-6605-5 ペパーミントブルー |b04
¥ 8306
テツコーポレーション シャワーチェア コンパクトミニ 背もたれなし・クッション付き ／T-6605-2 マスカットグリーン |b04
¥ 8306
シートマスター / 39580037 母の日 敬老の日 プレゼント 80代 孫 70代 / 331447
¥ 8306
杖/蒔絵柄伸縮ステッキ (6)（芙蓉） 日本製 長さ9段階調節可 アルミ (歩行補助用品/介護用品) レッド(赤)
¥ 8304
杖/蒔絵柄伸縮ステッキ (5)（蘭） 日本製 長さ9段階調節可 アルミ (歩行補助用品/介護用品) レッド(赤)
¥ 8304
杖/蒔絵柄伸縮ステッキ (4)（鳳凰） 日本製 長さ9段階調節可 アルミ (歩行補助用品/介護用品) レッド(赤)
¥ 8304
杖/蒔絵柄伸縮ステッキ (3)（芙蓉） 日本製 長さ9段階調節可 アルミ (歩行補助用品/介護用品) ブラウン(茶)
¥ 8304
杖/蒔絵柄伸縮ステッキ (2)（蘭） 日本製 長さ9段階調節可 アルミ (歩行補助用品/介護用品) ブラウン(茶)
¥ 8304
杖/蒔絵柄伸縮ステッキ (1)（鳳凰） 日本製 長さ9段階調節可 アルミ (歩行補助用品/介護用品) ブラウン(茶)
¥ 8304
ナビス ［1-8561-12］ メスシリンダー２０００ｍｌ（ＡＳＯＮＥ） 1856112
¥ 8304
アボネットガードF（全周囲型） / 2101 ブラック（チェック）(cm-407784)[1個]
¥ 8303
アボネットガードF（全周囲型） / 2101 ネイビー（チェック）(cm-407783)[1個]
¥ 8303
【※法人・施設限定・送料別途】四点可動式オン・オフさん / 77MC-S4 ストライプB(cm-400833)[1本]
¥ 8303
【※法人・施設限定・送料別途】四点可動式オン・オフさん / 77MC-C5 桜エンジ(cm-400832)[1本]
¥ 8303
【※法人・施設限定・送料別途】アルコー10型L / 100612(cm-400036)[1台]
¥ 8303
落札価格8308円
644 入札履歴
終了
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