『白十字 サルバ 吸水シート 600×900mm 25枚入 4P 19114【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 25分に出品され03月09日 16時 25分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 白十字 サルバ 吸水シート 600×900mm 25枚入 4P 19114 [ 19114 ]