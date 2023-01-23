『インディペンデント (INDEPENDENT) STAGE 11 SIZE 109 トラック スケボー トラック スケートボード【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 17時 45分に出品され03月12日 17時 45分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「INDEPENDENT(インディペンデント)」より引用



【商品名】

インディペンデント (INDEPENDENT) STAGE 11 SIZE 109 トラック スケボー トラック スケートボード



【ブランド】

INDEPENDENT(インディペンデント)



【商品説明】

・INDEPENDENT

・インディペンデント

・スケートボード

・トラック



【商品カテゴリ】

スケートボード、ステッカー



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 15.10 cm

奥行 : 15.20 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。