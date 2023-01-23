『Independent スケートボード トラック ミッド シルバー 129 (7.6インチ)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 11時 02分に出品され03月17日 11時 02分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「Independent」より引用



【商品名】

Independent スケートボード トラック ミッド シルバー 129 (7.6インチ)



【ブランド】

Independent



【商品説明】

・カラー SILVER

・サイズ 129 デッキサイズ7.5～7.75インチ139 デッキサイズ7.75インチ～8.25インチ144 デッキサイズ8.0インチ～8.3インチ



【商品カテゴリ】

スケートボード、ステッカー



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 13.30 cm

奥行 : 22.70 cm

重量 : 790.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。