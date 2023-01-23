『花ひめ 豪華な刺繍 被布コート 単品 選べる4色 被布 古典 レトロ 3才 三才 着物 (SH7-4)【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 08時 44分に出品され03月21日 08時 44分に終了予定です。即決価格は8,308円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

花ひめ 豪華な刺繍 被布コート 単品 選べる4色 被布 古典 レトロ 3才 三才 着物 (SH7-4)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 24.70 cm

奥行 : 41.29 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。