『「通話機能付き」スマートウォッチ MK30 女性向け IP67防水 心拍 血圧 健康管理 腕時計 生理管理 Bluetooth通話 スケジュールのリマインダー プレゼント誕生日【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 56分に出品され03月11日 07時 56分に終了予定です。即決価格は8,307円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品番：zhao066



選ばれるポイント

１・長持ちバッテリーで安心

２・快適な操作性

３・どんなシーンもストレスフリーに着用できる。

４・高品質と革新的デザイン



商品の仕様：

商品のサイズ：50 * 60 * 50mm

バッテリー容量：200mAh

ディスプレイ： 1.3インチAMOLEDスクリーン

チップ：Realtak8762+BK3266

ブルートゥース：5.0低消費電力

防水レベル：IP67級防塵防水

適用者：女性、男性、ビジネス、ユニセックス、公共、ティーンエイジャー、カップル、ファッション、大人、高齢者



主な特徴：写真撮影、歩数計、心拍数モニタリング、血圧測定、ソーシャルエンターテインメント、Bluetooth通話、スマートリマインダー、リモートセルフ、睡眠モニタリング、血中酸素検出、情報プッシュ、スポーツトラッキング



スマートウォッチには生理周期を管理するためのカレンダーを記録することができる



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