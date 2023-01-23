『1000ピース ジグソーパズル パッチワークの部屋 並行輸入【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 05時 10分に出品され04月08日 05時 10分に終了予定です。即決価格は8,307円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Traditional・ 1000 6000-5348

・パズル完成サイズ : 約 49cm x 68cm

・ピース数 : 1000ピース

・この商品は英語パッケージです。パズル専用の糊は付属しておりません。