『1000ピース ジグソーパズル パッチワークの部屋 並行輸入【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 05時 10分に出品され04月08日 05時 10分に終了予定です。即決価格は8,307円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Traditional・ 1000 6000-5348
・パズル完成サイズ : 約 49cm x 68cm
・ピース数 : 1000ピース
・この商品は英語パッケージです。パズル専用の糊は付属しておりません。
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落札価格8307円
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終了
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