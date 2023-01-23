『スピーカーカバー ヤマハ YAMAHA スピーカーカバーSPCVR-PAS400i【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 18時 22分に出品され04月04日 18時 22分に終了予定です。即決価格は8,307円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヤマハ YAMAHA スピーカーカバーSPCVR-PAS400i



【商品説明】

・STAGEPAS専用カバー

・スピーカー使用時はカバーを取り外してご使用ください



【サイズ】

高さ : 13.20 cm

横幅 : 35.60 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。