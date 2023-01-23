『スピーカーカバー ヤマハ YAMAHA スピーカーカバーSPCVR-PAS400i【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 18時 22分に出品され04月04日 18時 22分に終了予定です。即決価格は8,307円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヤマハ YAMAHA スピーカーカバーSPCVR-PAS400i
【商品説明】
・STAGEPAS専用カバー
・スピーカー使用時はカバーを取り外してご使用ください
【サイズ】
高さ : 13.20 cm
横幅 : 35.60 cm
奥行 : 48.00 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8307円
327 入札履歴
終了
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