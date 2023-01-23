『ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン MDR-NWBT20N : Bluetooth対応 ホワイト MDR-NWBT20N W【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 54分に出品され03月10日 04時 54分に終了予定です。即決価格は8,307円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン MDR-NWBT20N : Bluetooth対応 ホワイト MDR-NWBT20N W
【商品説明】
・NFC搭載でワンタッチ接続
・周囲の騒音を分析し、最適なノイズキャンセリングモードを自動選択するAIノイズキャンセリング機能搭載
・騒音を抑えてクリアに音楽を楽しめる、デジタルノイズキャンセリング機能搭載
CMR-X00FF081JC
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 8.80 cm
奥行 : 18.20 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8307円
933 入札履歴
終了
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