『山佐時計計器 万歩計 TM-600(B/S)ブラック×シルバー レディース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 19時 21分に出品され03月20日 19時 21分に終了予定です。即決価格は8,307円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 歩数計

【商品名】

山佐時計計器 万歩計 TM-600(B/S)ブラック×シルバー レディース



【商品説明】

・13880

・[原産国]中国

・[本体サイズ]TM-600：幅3.6×高4.3×厚1.5cm (バンド部は除く) 重量31g (バンド、電池含む)／TM-650：幅4.2×高4.9×厚1.5cm (バンド部は除く) 重量39g (バンド、電池含む)

・[材質]本体：ABS樹脂／全面パネル：アクリル／裏蓋：ステンレス／バンド：強化ポリウレタン



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。