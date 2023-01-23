『山佐時計計器 万歩計 TM-600(B/S)ブラック×シルバー レディース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 19時 21分に出品され03月20日 19時 21分に終了予定です。即決価格は8,307円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
歩数計
【商品名】
山佐時計計器 万歩計 TM-600(B/S)ブラック×シルバー レディース
【商品説明】
・13880
・[原産国]中国
・[本体サイズ]TM-600：幅3.6×高4.3×厚1.5cm (バンド部は除く) 重量31g (バンド、電池含む)／TM-650：幅4.2×高4.9×厚1.5cm (バンド部は除く) 重量39g (バンド、電池含む)
・[材質]本体：ABS樹脂／全面パネル：アクリル／裏蓋：ステンレス／バンド：強化ポリウレタン
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8307円
57 入札履歴
終了
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