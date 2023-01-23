『日本製 システムスクエア 30枚セット グレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 09時 05分に出品され04月06日 09時 05分に終了予定です。即決価格は8,307円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本製 システムスクエア 30枚セット グレー



【商品説明】

・製造国:日本



【サイズ】

高さ : 32.50 cm

横幅 : 32.50 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 7.15 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 花、ガーデニング

人工芝 タグ 日本製

システムスクエア

30枚セット

グレー