『テトラ (Tetra) ウォーターフォールアクア WG-25LS アクアリウム 水槽 インテリア【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 09時 45分に出品され04月18日 09時 45分に終了予定です。即決価格は8,307円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テトラ (Tetra) ウォーターフォールアクア WG-25LS アクアリウム 水槽 インテリア



【商品説明】

・シック&モダンなデザインで、洋室にも和室にもマッチします

・ワイトとフィルター用の電気コードが1本にまとめられているので、コードもすっきり

・一体型のLEDライト付き水槽

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :25×28×32cm

・水の音と光を楽しむインテリア水槽



【サイズ】

高さ : 27.40 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 34.80 cm

重量 : 2.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。