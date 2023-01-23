『壁掛け時計 時計 掛け時計 ウォールクロック 北欧 シンプル 静音 壁飾り おしゃれ デジタル 見やすい リビング モダン インテリア飾り プレゼント【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 27分に出品され03月06日 20時 27分に終了予定です。即決価格は8,307円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 製品情報



品名：ECO Line 12



サイズ：長さ28×幅28（cm）



材質：FORESCOLOR MDE&amp;amp;アクリル



プロセス：CNC彫刻技術



動力：番号5炭素電池



ムーブメント：太陽静音スキャンムーブメント



カラー：ライトグレー、ブラック