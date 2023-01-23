『ジェラート ピケ CAT母子手帳ケースL PWGG212789 レディース GRY【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 02時 58分に出品され04月01日 02時 58分に終了予定です。即決価格は8,307円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェラート ピケ CAT母子手帳ケースL PWGG212789 レディース GRY
【商品説明】
・カードポケットの数:12
・タテ18.5cmxヨコ26.5cmxマチ1.5cm
・ポケットの数:2(外側0/内側2)
・メイン素材: 表地(ポリエステル 100%)裏地(ポリエステル 100%)
・留め具の種類: ボタン
・重量:200g
【サイズ】
高さ : 1.78 cm
横幅 : 21.08 cm
奥行 : 26.67 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8307円
245 入札履歴
終了
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