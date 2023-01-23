『ジェラート ピケ CAT母子手帳ケースL PWGG212789 レディース GRY【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 02時 58分に出品され04月01日 02時 58分に終了予定です。即決価格は8,307円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジェラート ピケ CAT母子手帳ケースL PWGG212789 レディース GRY



【商品説明】

・カードポケットの数:12

・タテ18.5cmxヨコ26.5cmxマチ1.5cm

・ポケットの数:2(外側0/内側2)

・メイン素材: 表地(ポリエステル 100%)裏地(ポリエステル 100%)

・留め具の種類: ボタン

・重量:200g



【サイズ】

高さ : 1.78 cm

横幅 : 21.08 cm

奥行 : 26.67 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。