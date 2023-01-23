B-PROJECT〜鼓動アンビシャス〜 阿修悠太 風 Cosplay衣装 コスプレ衣装 cos ホビー コスプレ・仮装 コスチューム【2024年最新】

商品情報

セット内容

上着 インナー ズボン 手袋 肘パット ベルト 靴下 帽子



発送予定日

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材質

棉、ラシャ地、ボリ混紡生地、合皮など厳選された独自の素材を使用しております。 素材、仕様に拘る場合、気楽にスタッフまでお問い合わせください！



注意

１、平サイズ平置き採寸ですので、多少の誤差が生じる場合がございますので、予めご了承の上ご購入ください。

２、ご使用の液晶によって色が画像と多少異なる場合がございます。ご理解のほどご購入ください。

３、誤送、交換は不良の場合に限りますが、お客様の過失により問題がある商品の返品を御遠慮願います。

４、新品未開封品ですので状態ですが、少し染み、傷跡がついている恐れがあります。完璧美品お求めの方はご遠慮下さい。

５、何かご不明な点がございましたら、ご要望など御座いましたらメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。折り返しご連絡差し上げます。