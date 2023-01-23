『B-PROJECT〜鼓動アンビシャス〜 阿修悠太 風 Cosplay衣装 コスプレ衣装 cos ホビー コスプレ・仮装 コスチューム【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 15時 19分に出品され03月28日 15時 19分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
セット内容
上着 インナー ズボン 手袋 肘パット ベルト 靴下 帽子
発送予定日
何かご要望がありましたら、使用予定日などを備考欄に記入してください。
材質
棉、ラシャ地、ボリ混紡生地、合皮など厳選された独自の素材を使用しております。 素材、仕様に拘る場合、気楽にスタッフまでお問い合わせください！
注意
１、平サイズ平置き採寸ですので、多少の誤差が生じる場合がございますので、予めご了承の上ご購入ください。
２、ご使用の液晶によって色が画像と多少異なる場合がございます。ご理解のほどご購入ください。
３、誤送、交換は不良の場合に限りますが、お客様の過失により問題がある商品の返品を御遠慮願います。
４、新品未開封品ですので状態ですが、少し染み、傷跡がついている恐れがあります。完璧美品お求めの方はご遠慮下さい。
５、何かご不明な点がございましたら、ご要望など御座いましたらメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。折り返しご連絡差し上げます。
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落札価格8306円
441 入札履歴
終了
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