『Flukers Incandescent Basking Bulb 40 Watt - Pack of 2 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 07時 00分に出品され04月19日 07時 00分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名Flukers Incandescent Basking Bulb 40 Watt - Pack of 2ブランド：Flukers商品サイズ：高さ：8.1 cm横幅：14.1 cm奥行：23.5 cm 商品番号：22600色：White素材：