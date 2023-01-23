『ミズノスペクトラ受注生産 陸上ウインドブレーカーシャツ マイクロフトシルモンド2 部分メッシュ裏地 U2JT8H16【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 20時 44分に出品され04月15日 20時 44分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー：Mizuno ミズノ

カテゴリ：陸上ウエア

種別：ウインドブレーカー

シリーズ：スペクトラ受注生産オーダー（ユニセックス）

商品名：ウインドブレーカーシャツ

表地：マイクロフトシルモンド2

裏地：部分メッシュ

仕様：

受注生産（納期は約30〜40日前後）／返品・キャンセル不可商品

素材：

表地：マイクロフトシルモンド2（爽快感）

ポリエステル100％

ソフトな風合いと優れた撥水性を兼ね備えた、しなやかな布帛素材です。

裏地：部分メッシュ

陸上スリムフィットタイプ

原産国：中国製 日本製

下記配色カラーチャートご参考に、各部位のカラーをご選択ください。

素材によって選べるカラーが異なります。



受注生産ウエア