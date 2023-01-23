『ミズノスペクトラ受注生産 陸上ウインドブレーカーシャツ マイクロフトシルモンド2 部分メッシュ裏地 U2JT8H16【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 20時 44分に出品され04月15日 20時 44分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：Mizuno ミズノ
カテゴリ：陸上ウエア
種別：ウインドブレーカー
シリーズ：スペクトラ受注生産オーダー（ユニセックス）
商品名：ウインドブレーカーシャツ
表地：マイクロフトシルモンド2
裏地：部分メッシュ
仕様：
受注生産（納期は約30〜40日前後）／返品・キャンセル不可商品
素材：
表地：マイクロフトシルモンド2（爽快感）
ポリエステル100％
ソフトな風合いと優れた撥水性を兼ね備えた、しなやかな布帛素材です。
裏地：部分メッシュ
陸上スリムフィットタイプ
原産国：中国製 日本製
下記配色カラーチャートご参考に、各部位のカラーをご選択ください。
素材によって選べるカラーが異なります。
受注生産ウエア
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落札価格8306円
478 入札履歴
終了
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