『人工芝固定用 両面テープ50mm幅長さ15m 強力両面テープ 人工芝ジョイント (6)【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 19時 04分に出品され03月18日 19時 04分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
人工芝固定用 両面テープ50mm幅長さ15m 強力両面テープ 人工芝ジョイント (6)
【商品説明】
・人工芝を下地接着。ジョイント部分の接着も可能。
・人工芝接着用ブチルゴム防水気密両面テープ 。超強力両面テープで、屋外での使用も可能。
・厚さ1ｍｍ×幅50ｍｍ×長さ15ｍ
・強力接着で多少の凹凸があっても大丈夫！！
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。
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NITTO SEKKO 高級 人工芝 ターフグランデ ふかふか 分厚い (1m×10m， ライト)
¥ 8306
NITTO SEKKO 高級 人工芝 ターフグランデ ふかふか 分厚い (1m×10mのみ（単品）， 春夏グリーン（ライト）)
¥ 8306
NITTO SEKKO 高級 人工芝 ターフグランデ ふかふか 分厚い (1m×10m， ライト)
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NITTO SEKKO 高級 人工芝 ターフグランデ ふかふか 分厚い (1m×10m， ライト)
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NITTO SEKKO 高級 人工芝 ターフグランデ ふかふか 分厚い (1m×10m， ライト)
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NITTO SEKKO 高級 人工芝 ターフグランデ ふかふか 分厚い (1m×10m， ライト)
¥ 8306
落札価格8306円
629 入札履歴
終了
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