『Audio-Technica オーディオテクニカ スマートフォン用インナーイヤーヘッドホン 「dip neon color」 （ホワイト） ATH-CKL220iS-WH 〔×3セット〕【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 16時 23分に出品され04月04日 16時 23分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Audio-Technica オーディオテクニカ スマートフォン用インナー
Audio-Technica オーディオテクニカ スマートフォン用インナーイヤーヘッドホン 「dip neon color」 （ホワイト） ATH-CKL220iS-WH 〔×3セット〕
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【商品名】 （まとめ） Audio-Technica オーディオテクニカ スマートフォン用インナーイヤーヘッドホン 「dip neon color」 （ホワイト） ATH-CKL220iS-WH 【×3セット】 【ジャンル・特徴】 オーディオテクニカ スマートフォン用インナーイヤーヘッドホン 「dip neon color」 (ホワイト) ATH-CKL220iS-WH [ ATH-CKL220iS-WH ] 【メーカー名】Audio-Technica【型番】ATH-CKL220iS-WH ・φ8.5・ドライバーで高音質カラフルサウンド ・自然なフィット感を実現するブッシングデザイン ・絡みにくく雑音が伝わりにくいウェーブコード 洗練されたクリアサウンドが楽しめるスマートフォン用“NEONカラーヘッドホン φ8.5・ドライバーでジャンルを問わない高音質カラフルサウンド 自然なフィット感を実現するブッシングデザイン 絡みにくく雑音が伝わりにくいウェーブコード コンデンサー ・・・続きは下へ
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落札価格8306円
510 入札履歴
終了
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