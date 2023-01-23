『ローランド オープンエアーヘッドフォン RH-A7-BK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 20時 45分に出品され03月13日 20時 45分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Roland(ローランド)」より引用"
【商品名】
ローランド オープンエアーヘッドフォン RH-A7-BK
【商品説明】
・デジタルピアノなど電子楽器演奏に最適なオープンエアヘッドホン
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8306円
233 入札履歴
終了
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