NICEHCK Youthダイナミックドライバー1基 カナル型イヤホン 8.8mmベリリウムメッキ振動板 アルミニウム筐体 0.78mm 2【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

NICEHCK Youthダイナミックドライバー1基 カナル型イヤホン 8.8mmベリリウムメッキ振動板 アルミニウム筐体 0.78mm 2



【商品説明】

・-【8.8mmベリリウムメッキ振動板を採用し、ピュアな音】Youthのドライバ構成：8.8mmベリリウムメッキ振動板のダイナミック ドライバー；ベリリウムメッキ振動板は変形しにくい、薄くて軽いという特徴を用い、原音により忠実な音を楽しめます；しっかりした低域、高音もとても華やか

・-【単結晶銅銀メッキケーブル付属】付属のケーブルには単結晶銅銀メッキを採用し、3.5mmプラグ+0.78mm 2Pinリケーブル対応、Youthはさらに良質のケーブルを採用します；高忠実度、高解像度、非常に優れたレベルのディテール表現力は高い

・-【快適な装着感の実現】Youthイヤホンはアルミニウム合金キャビティを搭載



【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 10.40 cm

奥行 : 13.20 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。