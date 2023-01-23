『ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3A(B) : リスニングケア /Bluetooth /最大6+18時間再生 /生活防水IPX5相当【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 05時 11分に出品され04月21日 05時 11分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3A(B) : リスニングケア /Bluetooth /最大6+18時間再生 /生活防水IPX5相当
【商品説明】
・Bluetooth規格: Ver.5.0 with BLE
・ドライバー口径: 6mm(密閉ダイナミック型)
・接続安定性に優れたQualcomm TrueWireless Stereo Plusに対応。
・接続安定性に優れた「TrueWirelessTM Stereo Plus」対応
・楽器をモチーフにした、美しく洗練されたデザイン
・汗や雨を気にせず使える生活防水〈IPX5相当〉仕様
・音、音楽の躍動感、ダイナミクスの表現、ニュアンスと質感を正確に伝える音
・音量に応じて音のバランスを最適化して、耳への負担も抑えるヤマハの独自技術「リスニングケア」
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 14.80 cm
奥行 : 15.80 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8306円
540 入札履歴
終了
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