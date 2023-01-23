『ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3A(B) : リスニングケア /Bluetooth /最大6+18時間再生 /生活防水IPX5相当【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 09時 32分に出品され04月04日 09時 32分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3A(B) : リスニングケア /Bluetooth /最大6+18時間再生 /生活防水IPX5相当



【商品説明】

・Bluetooth規格: Ver.5.0 with BLE

・ドライバー口径: 6mm(密閉ダイナミック型)

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・接続安定性に優れたQualcomm TrueWireless Stereo Plusに対応。

・接続安定性に優れた「TrueWirelessTM Stereo Plus」対応

・楽器をモチーフにした、美しく洗練されたデザイン

・汗や雨を気にせず使える生活防水〈IPX5相当〉仕様

・音、音楽の躍動感、ダイナミクスの表現、ニュアンスと質感を正確に伝える音

・音量に応じて音のバランスを最適化して、耳への負担も抑えるヤマハの独自技術「リスニ



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 14.80 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。