『ニッソー プロテクトヒーターストロングセ-フ1000 1000W【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 34分に出品され03月21日 22時 34分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニッソー プロテクトヒーターストロングセ-フ1000 1000W



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :38.5×7×34cm

・本体重量:0.95kg



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 42.20 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。