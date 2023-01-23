『ニッソー プロテクトヒーターストロングセ-フ1000 1000W【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 34分に出品され03月21日 22時 34分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ニッソー プロテクトヒーターストロングセ-フ1000 1000W
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :38.5×7×34cm
・本体重量:0.95kg
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 10.60 cm
奥行 : 42.20 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8306円
395 入札履歴
終了
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