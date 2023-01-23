『ottostyle.jp 木登りキャットポール 猫タワー 猫爪とぎ ハンモック 昇降ステップ フェルトハンモック 幅広な台形ステップでゆっく【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 18分に出品され03月08日 05時 18分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ottostyle.jp 木登りキャットポール 猫タワー 猫爪とぎ ハンモック 昇降ステップ フェルトハンモック 幅広な台形ステップでゆっく



【商品説明】

・?【ひとやすみもできる昇り降りしやすいステップ】 ステップは幅46cm×奥行20cmとすっきりした見た目ながら、踏み外しにくく猫ちゃんが一休みしやすいサイズ。 ?【脚が短めの子やシニア猫ちゃんにも! 昇り降りしやすい間隔】 ステップ間の高さは36cmとほどよい間隔で、シニア猫ちゃんも昇り降りしやすい高さです。

・?【低めの段差で昇り降りしやすい！ステップ付きの木登りポール】 お洒落な木製のステップが4枚付いた、昇り降りしやすい木登りポール。段差が低めなので、赤ちゃんやシニア猫ちゃん、ぽっちゃり猫ちゃんにもオススメです。 ?【選べる2種類のハンモック】 本体に付属するハンモックはクリア



【サイズ】

高さ : 32.00 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 11.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。