『GEX アクアラック スチールスタンド60cm 2段台 組立式水槽台 60cm水槽用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 07分に出品され03月10日 13時 07分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GEX アクアラック スチールスタンド60cm 2段台 組立式水槽台 60cm水槽用



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・床との設置面をフラットに設計しているので、設置場所への負担が少ない

・本体サイズ(幅X奥行X高さ):65.5×31.8×69cm

・本体重量:5500g

・部フィルター(デュアルクリーン600SP・グランデ600R・デュアルクリーンフリー)をセットした状態で下段にも水槽を置ける



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 37.60 cm

奥行 : 70.80 cm

重量 : 6.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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