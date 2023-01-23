『キャプテンスタッグ リベロ ツーリングテント UV (2人用) M-3119【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 18時 10分に出品され04月20日 18時 10分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG)」より引用"
【商品名】
キャプテンスタッグ リベロ ツーリングテント UV (2人用) M-3119
【商品説明】
・型番: M-3119
【サイズ】
高さ : 18.20 cm
横幅 : 18.40 cm
奥行 : 42.40 cm
重量 : 3.44 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8306円
591 入札履歴
終了
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