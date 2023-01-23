『シャツ メンズ リネンシャツ メンズ 長袖 無地 トップス 薄て 大きいサイズ ストレッチ アメカジ 今年秋冬新作 特価中【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 12時 15分に出品され04月25日 12時 15分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 シャツ メンズ カジュアルシャツ メンズ 半袖 無地 トップス 薄て 大きいサイズ ストレッチ アメカジ 今年春秋新作 シャツ メンズ 長袖 大きいサイズ カジュアル ストレッチ



商品詳細

素材：リネン

袖丈：長袖

季節：春夏秋

カラー：ライトブルー、ロイヤルブルー、ホワイトベージュ、カーキ、ベージュ

サイズ：S M L XL 2XL 3XL 4XL

産地：中国



サイズ参照表

S バスト102.【商品詳細】 丈71cm 肩幅44.3cm 袖丈【商品詳細】

M バスト106cm 着丈73cm 肩幅4【商品詳細】 袖丈60cm



L バスト109.【商品詳細】 丈7【商品詳細】 肩幅46.7cm 袖丈61cm



XL バスト113cm 着丈77cm 肩幅47.9cm 袖丈62cm



2XL バスト116.【商品詳細】 丈79cm 肩幅49.1cm 袖丈63cm



3XL バスト120cm 着丈80.【商品詳細】 幅【商品詳細】 m 袖丈64cm



4XL バスト123.【商品詳細】 丈82c

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ シャツ

メンズ

リネンシャツ

メンズ

長袖

無地

トップス

薄て

大きいサイズ

ストレッチ

アメカジ

今年秋冬新作

特価中