『シャツ メンズ リネンシャツ メンズ 長袖 無地 トップス 薄て 大きいサイズ ストレッチ アメカジ 今年秋冬新作 特価中【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 12時 15分に出品され04月25日 12時 15分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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商品詳細
素材：リネン
袖丈：長袖
季節：春夏秋
カラー：ライトブルー、ロイヤルブルー、ホワイトベージュ、カーキ、ベージュ
サイズ：S M L XL 2XL 3XL 4XL
産地：中国
サイズ参照表
S バスト102.【商品詳細】 丈71cm 肩幅44.3cm 袖丈【商品詳細】
M バスト106cm 着丈73cm 肩幅4【商品詳細】 袖丈60cm
L バスト109.【商品詳細】 丈7【商品詳細】 肩幅46.7cm 袖丈61cm
XL バスト113cm 着丈77cm 肩幅47.9cm 袖丈62cm
2XL バスト116.【商品詳細】 丈79cm 肩幅49.1cm 袖丈63cm
3XL バスト120cm 着丈80.【商品詳細】 幅【商品詳細】 m 袖丈64cm
4XL バスト123.【商品詳細】 丈82c
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落札価格8306円
998 入札履歴
終了
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