『Sweet Mommy マザーズバッグ リュック 撥水 抱っこ紐したままおろせる ベビーカーフック付き 保温保冷ポケット 盗難防止背面ポケッ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 19分に出品され03月13日 06時 19分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sweet Mommy マザーズバッグ リュック 撥水 抱っこ紐したままおろせる ベビーカーフック付き 保温保冷ポケット 盗難防止背面ポケッ
【商品説明】
・【6つのポケット】?パカッと大きく開くフロントポケット?ファスナーつきの背中ポケット?背負ったまま開ける背面ファスナーとつながっている背中ポケット奥?保温保冷シート付のボトルフォルダーポケット?500?のペットボトルも収納できるサイドポケット?中身がわかるメッシュポケット
・【おすすめポイントいっぱい！】?パパも兼用しやすい、スタイリッシュなデザイン！?整頓しやすい6ポケットで使い心地も抜群汚れにくい?安心の撥水加工?抱っこ紐をしたまま、バックルを外すだけでリュックがおろせる?中身が取り出しやすい自立型?背負ったまま取り外し可能な背面ファスナーは盗
【サイズ】
高さ : 15.60 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 45.00 cm
重量 : 690.0 g
X082DRRM5X
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8306円
846 入札履歴
終了
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