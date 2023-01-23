イエスフォーオール(Yes4All) プライオボックス ブラック 61×51×41cm 3in1 木製 ノンスリップ 日本正規輸入品 A0Q【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

イエスフォーオール(Yes4All) プライオボックス ブラック 61×51×41cm 3in1 木製 ノンスリップ 日本正規輸入品 A0Q



【商品説明】

・「1つのボックス、色々な機能」ヴィンテージの木製エクササイズボックスで、自宅で毎日のトレーニングができ、設置及び使用が簡単で、自宅でクロスフィットのエクササイズをするのに理想的であり、家の飾りつけにも最適です。

・「仕様」サイズ : サイズ : 61cm x 51cm x 41cm。このプライオボックスは3 in 1タイプです。ボックスを回転させるだけで、3段階の高さ（20インチ、18インチ、16インチ）の間から選択できます。高さは可変で、すべてトレーニングスキルレベルや幅広いコンディショニングエクササイズを利用可能です。

・「様々なトレーニングができる」このステップボックスはジャンプなどの全



【サイズ】

高さ : 13.97 cm

横幅 : 53.34 cm

奥行 : 63.50 cm

重量 : 15.42 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。