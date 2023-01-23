『イエスフォーオール(Yes4All) プライオボックス ブラック 61×51×41cm 3in1 木製 ノンスリップ 日本正規輸入品 A0Q【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 04分に出品され03月22日 04時 04分に終了予定です。即決価格は8,306円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イエスフォーオール(Yes4All) プライオボックス ブラック 61×51×41cm 3in1 木製 ノンスリップ 日本正規輸入品 A0Q
【商品説明】
・「1つのボックス、色々な機能」ヴィンテージの木製エクササイズボックスで、自宅で毎日のトレーニングができ、設置及び使用が簡単で、自宅でクロスフィットのエクササイズをするのに理想的であり、家の飾りつけにも最適です。
・「仕様」サイズ : サイズ : 61cm x 51cm x 41cm。このプライオボックスは3 in 1タイプです。ボックスを回転させるだけで、3段階の高さ（20インチ、18インチ、16インチ）の間から選択できます。高さは可変で、すべてトレーニングスキルレベルや幅広いコンディショニングエクササイズを利用可能です。
・「様々なトレーニングができる」このステップボックスはジャンプなどの全
【サイズ】
高さ : 13.97 cm
横幅 : 53.34 cm
奥行 : 63.50 cm
重量 : 15.42 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
イエスフォーオール(Yes4All) プライオボックス ブラック 61×51×41cm 3in1 木製 ノンスリップ 日本正規輸入品 A0Q
¥ 8306
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落札価格8306円
306 入札履歴
終了
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