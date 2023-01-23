『ゼンスイ マルチカラーLED 450【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 11時 20分に出品され03月12日 11時 20分に終了予定です。即決価格は8,305円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゼンスイ マルチカラーLED 450
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :6.8×45×2.4cm
・本体重量:0.3kg
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 48.00 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ジェックス CLEAR LED POWER X 900 ( 1コ入 )/ GEX(ジェックス)
¥ 8305
ゼンスイ アンダーウォーター LEDスリム パーフェクトレッド 60cm
¥ 8304
テトラ (Tetra) LEDスライドライト LED6070
¥ 8303
テトラ (Tetra) LEDスライドライト LED6070
¥ 8303
テトラ (Tetra) LEDスライドライト LED6070
¥ 8303
テトラ (Tetra) LEDスライドライト LED6070
¥ 8303
GEX クリアLED リーフグロー EX 3種類の色温度 明るさ 2WAY設置 水草・植物・観賞魚 1個 (x 1)
¥ 8303
オルカ (ORCA) オプティマスLED 60 淡水用
¥ 8303
ゼンスイ ナノ レビル(nano LeviL) 海水水槽用 ブルーホワイト 300
¥ 8303
METIS LED 水槽ライト アクアリウムライト 海水魚 サンゴ 海水槽 照明 調光 LED3個 高光度 長寿命 強力 水族館 組立簡
¥ 8303
コトブキ 水槽 フラットLED HL900
¥ 8302
ボルクスジャパン グラッシーレディオ RX072e ディープ
¥ 8302
METIS LED 水槽ライト アクアリウムライト 海水魚 サンゴ 海水槽 照明 調光 LED3個 高光度 長寿命 強力 水族館 組立簡単
¥ 8302
Lominie Pixie 30 水槽 LED ライト アクアリウム 小型水槽照明 led 海水? サンゴ 30W 4チャンネル調光可能 (Pixie 30， 海水)
¥ 8301
GEX クリアLED クリア LED POWER III 900 明るさ1，500lm 色温度10，000K LED3色切り替え ライトリフ
¥ 8299
テトラ (Tetra)UV-60専用カートリッジ(ランプ入) テトラ パーツ
¥ 8297
Wellvie 調光 30cm-60cm 水槽 ライト LED アクアリウムライト 水槽照明 白 青 紫外線 高さ 距離 無段階調節 海水魚
¥ 8297
アクアシステム AXY LT 600 WBR
¥ 8296
落札価格8305円
21 入札履歴
終了
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