『ゼンスイ マルチカラーLED 450【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 11時 20分に出品され03月12日 11時 20分に終了予定です。即決価格は8,305円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゼンスイ マルチカラーLED 450



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :6.8×45×2.4cm

・本体重量:0.3kg



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。