『TOMIX Nゲージ 521系近郊電車 3次車 増結セット 2両 98043 鉄道模型 電車【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 10時 30分に出品され04月12日 10時 30分に終了予定です。即決価格は8,305円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・増結セット 98043

・・Color:増結セット

・北陸地区で活躍の521系3次車を製品化。

・JR西日本商品化許諾申請中