『ポリ袋 45L 乳白半透明 0.012×650×800 1000枚 ゴミ袋 福助工業 HDN12-45【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 06時 14分に出品され04月09日 06時 14分に終了予定です。即決価格は8,305円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ポリ袋 45L 乳白半透明 0.012×650×800 1000枚 ゴミ袋 福助工業 HDN12-45



【商品説明】





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