『ポリ袋 45L 乳白半透明 0.012×650×800 1000枚 ゴミ袋 福助工業 HDN12-45【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 06時 14分に出品され04月09日 06時 14分に終了予定です。即決価格は8,305円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポリ袋 45L 乳白半透明 0.012×650×800 1000枚 ゴミ袋 福助工業 HDN12-45
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
お買得HHJ 業務用ポリ袋 90L 半透明 0.050mm 200枚 10枚×20冊入 GL99
¥ 8304
ポリ袋 90L LL/HD 2層 0.016×900×1000mm 半透明 10枚×60冊 （600枚）GX93
¥ 8303
500枚入(1ケース:10枚×50冊)前橋市指定ごみ袋30L 中
¥ 8303
お買得3層タイプ 業務用ポリ袋 45L 半透明 0.023mm 800枚 10枚×80冊入 GS45 三層
¥ 8303
ポリ袋 70L 半透明 シュレッダー用 静電気防止 300枚入 800x900mm SD74
¥ 8303
お買得HHJ 業務用ポリ袋 70L 透明 0.050mm 300枚 10枚×30冊入 GL78
¥ 8303
ジャパックス 室内用小型ペールポリ袋3L 半透明 100枚×60冊 PR100
¥ 8302
ポリ袋 30L 0.025×500×700mm BM31 青 10枚入×100冊（1000枚）
¥ 8302
カウネット 低密度ゴミ袋エコ厚 箱 黒 ９０Ｌ １２０Ｐ
¥ 8302
カウネット 低密度ゴミ袋エコ厚 箱 乳白９０Ｌ １２０Ｐ
¥ 8302
カウネット 低密度ゴミ袋エコ厚 箱 透明９０Ｌ １２０Ｐ
¥ 8302
ジャパックス LD規格袋 厚み0.025mm No.15 ひも付き 透明 100枚×10冊×2箱 KU15
¥ 8299
ジャパックス LD規格袋 厚み0.025mm No.15 ひも付き 透明 100枚×10冊×2箱 KU15
¥ 8299
ジャパックス LD規格袋 厚み0.025mm No.15 ひも付き 透明 100枚×10冊×2箱 KU15
¥ 8299
ジャパックス 室内用小型ペールポリ袋3L 半透明 100枚×60冊 PR100[検索用キーワード＝ジャパックス 室内用小型ペールポリ袋3L 半透明 100枚×60冊 PR100]
¥ 8299
ジャパックス 室内用小型ペールポリ袋3L 半透明 100枚×60冊 PR100[検索用キーワード＝ジャパックス 室内用小型ペールポリ袋3L 半透明 100枚×60冊 PR100]
¥ 8299
オルディ ネオパック7規格袋9号ひも付 半透明200P×120冊 10536802[検索用キーワード＝オルディ ネオパック7規格袋9号ひも付 半透明200P×120冊 10536802]
¥ 8299
【送料無料・まとめ買い×80個セット】ハウスホールドジャパン KH20 保存袋 吊り下げ 中 0.010mm 150枚入
¥ 8298
落札価格8305円
482 入札履歴
終了
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