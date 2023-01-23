『パナソニック コードレススチームWヘッドアイロン ブラウンピンク NI-WL507-P【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 21時 09分に出品され04月29日 21時 09分に終了予定です。即決価格は8,304円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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持ち替えずに前後左右にスイスイ動かせる。「Wヘッドベース」でアイロンかけをもっと簡単＆スピーディーに。

ベース全体からのたっぷり全面スチームで、しっかりシワ伸ばし。

衣類の除菌※1はもちろん、抗菌ハンドル※2搭載でうれしい清潔仕様。

ベース材質：ハードチタンコート

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