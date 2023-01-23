『FlipBelt （ フリップベルト ） スポーツウエストポーチ ピンク XS【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 23時 35分に出品され04月10日 23時 35分に終了予定です。即決価格は8,304円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】 FlipBelt （ フリップベルト ） スポーツウエストポーチ ピンク XS 【ジャンル・特徴】 装着しながら運動してもズレない画期的なベルト！ランニング以外のフィットネス、サイクリング、ヨガ、トレッキング、ウォーキングな様々なスポーツでご使用できます！ [ FBP ]