『ASUS AMD A320搭載 マザーボード Socket AM4対応 PRIME A320M-KmicroATX【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 01時 37分に出品され03月06日 01時 37分に終了予定です。即決価格は8,304円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ASUS AMD A320搭載 マザーボード Socket AM4対応 PRIME A320M-KmicroATX
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.41 cm
横幅 : 27.10 cm
奥行 : 27.51 cm
重量 : 790.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8304円
635 入札履歴
終了
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