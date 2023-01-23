『シモン 安全作業靴 JSAA認定 短靴 マジック プロスニーカー 耐滑 メッシュ 8818 ブラック 25.0 cm 3E【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 11時 46分に出品され04月13日 11時 46分に終了予定です。即決価格は8,304円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シモン 安全作業靴 JSAA認定 短靴 マジック プロスニーカー 耐滑 メッシュ 8818 ブラック 25.0 cm 3E
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.60 cm
横幅 : 18.20 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8304円
741 入札履歴
終了
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