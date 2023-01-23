『TOEI LIGHT(トーエイライト) 背負かご B2766Y 黄 直径33×高さ34cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 16時 56分に出品され03月18日 16時 56分に終了予定です。即決価格は8,304円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOEI LIGHT(トーエイライト) 背負かご B2766Y 黄 直径33×高さ34cm
【商品説明】
・1台販売
・寸法:直径33×高さ34cm
・対象シーズン: 通年
・当社製カラー玉最大50個収容可能
・材質:カゴ:ポリエチレン、カバー:ナイロン
・重さ870g/台
【サイズ】
高さ : 33.00 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8304円
840 入札履歴
終了
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