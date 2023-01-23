『TOEI LIGHT(トーエイライト) 背負かご B2766Y 黄 直径33×高さ34cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 16時 56分に出品され03月18日 16時 56分に終了予定です。即決価格は8,304円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TOEI LIGHT(トーエイライト) 背負かご B2766Y 黄 直径33×高さ34cm



【商品説明】

・1台販売

・寸法:直径33×高さ34cm

・対象シーズン: 通年

・当社製カラー玉最大50個収容可能

・材質:カゴ:ポリエチレン、カバー:ナイロン

・重さ870g/台



【サイズ】

高さ : 33.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。