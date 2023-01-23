『パーフェクトアスタコラーゲン パウダー プレミアリッチ 228g 5個セット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 04時 04分に出品され03月22日 04時 04分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 使用期限は6カ月以上先のものを送ります。低分子コラーゲンに、ナノコラーゲンをプラス。コラーゲン量は1回分（7.5g）当たり5、500mg。プラセンタエキスも配合！全16種の美容系成分を配合したコラーゲンパウダーです。