『Fancii 化粧ミラー鏡 メイク卓上鏡 拡大鏡1倍/ 10倍 LEDライト付き 女優ミラー 3色調光 コードレス充電式 無段階調光 スタン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 22時 08分に出品され03月12日 22時 08分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Fancii 化粧ミラー鏡 メイク卓上鏡 拡大鏡1倍/ 10倍 LEDライト付き 女優ミラー 3色調光 コードレス充電式 無段階調光 スタン
【商品説明】
・1xと10倍のデュアル倍率を備えた超大型歪みのないガラス - 通常の1xビューはメイクアップを適用するのに理想的ですが、10xミラーは細部をクローズアップするのに最適です
・コードレス&充電式 - いつでも(フルチャージで)どこでも華麗な自然照明の17時間まで取得します"
・調節可能な日光は自然の太陽光を密接に模倣し、実際の色補正の詳細を提供します。調光可能なタッチセンサーは、昼間と夜間の照明効果を可能にします
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 22.20 cm
奥行 : 34.29 cm
重量 : 1.25 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8303円
323 入札履歴
終了
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