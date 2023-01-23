『森乳サンワールド ラクトフェリDX 1グラム (x 50)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 05時 55分に出品され04月20日 05時 55分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
森乳サンワールド ラクトフェリDX 1グラム (x 50)
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :9.5×5.5×7.5cm
・本体重量:0.106kg
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 9.90 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
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落札価格8303円
962 入札履歴
終了
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