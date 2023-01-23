『ビットフェローズ 複数同時押し対応パンタグラフタイプキーボード BFKB113PBK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 10時 46分に出品され03月23日 10時 46分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビットフェローズ 複数同時押し対応パンタグラフタイプキーボード BFKB113PBK
【商品説明】
・オーディオコントロール+ウィンドウズキーロック機能搭載、ワンタッチでWINキーをON/OFF
・ゲーマー待望の複数同時押し対応パンタグラフタイプゲーミングキーボード。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・打鍵しやすい19mmキーピッチとオリジナルフォントによるスタンダード日本語109配列
・約2000万回の耐久性性能を誇るパンタグラフ式キーボード
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 20.20 cm
奥行 : 48.40 cm
重量 : 1.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8303円
455 入札履歴
終了
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