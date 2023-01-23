『フェイクグリーン 光触媒 造花 人工 観葉植物 インテリア グリーン 造花ドットコム「ドラセナ コンシンナ 5枝 高さ70?80cm 幅40【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 25分に出品され03月09日 16時 25分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フェイクグリーン 光触媒 造花 人工 観葉植物 インテリア グリーン 造花ドットコム「ドラセナ コンシンナ 5枝 高さ70?80cm 幅40



【商品説明】

・いつまでも綺麗な姿でおしゃれに空間を演出します。

・およそのサイズ 高さ：70～80cm 幅：40cm 奥行：50cm 内鉢：PP製 高さ：12.5cm 直径：15cm 鉢カバー：CHIC7 丸 PP製 高さ：26cm 直径：16.5cm

・枝葉を畳んでお届けするため、枝葉の広げ方によってデザインやサイズが異なってきます。デザイン自体は非常に楽しいものですので、その点も楽しんでご利用いただければ幸いです。

・造花と観葉植物の「造花ドットコム」オリジナルのオシャレな光触媒フェイクグリーン

・銀配合光触媒コーティングで抗菌、消臭、脱臭効果が期待できます。



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 18.20 cm

奥行 : 90.60 cm

重量 : 2.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 花、ガーデニング

観葉植物 タグ フェイクグリーン

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造花ドットコム「ドラセナ

コンシンナ

5枝

高さ70?80cm

幅40