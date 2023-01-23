『フェイクグリーン 光触媒 造花 人工 観葉植物 インテリア グリーン 造花ドットコム「ドラセナ コンシンナ 5枝 高さ70?80cm 幅40【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 25分に出品され03月09日 16時 25分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フェイクグリーン 光触媒 造花 人工 観葉植物 インテリア グリーン 造花ドットコム「ドラセナ コンシンナ 5枝 高さ70?80cm 幅40
【商品説明】
・いつまでも綺麗な姿でおしゃれに空間を演出します。
・およそのサイズ 高さ：70～80cm 幅：40cm 奥行：50cm 内鉢：PP製 高さ：12.5cm 直径：15cm 鉢カバー：CHIC7 丸 PP製 高さ：26cm 直径：16.5cm
・枝葉を畳んでお届けするため、枝葉の広げ方によってデザインやサイズが異なってきます。デザイン自体は非常に楽しいものですので、その点も楽しんでご利用いただければ幸いです。
・造花と観葉植物の「造花ドットコム」オリジナルのオシャレな光触媒フェイクグリーン
・銀配合光触媒コーティングで抗菌、消臭、脱臭効果が期待できます。
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 18.20 cm
奥行 : 90.60 cm
重量 : 2.32 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ツバキ 椿 140? 人工観葉植物 フェイクグリーン 観葉植物 造花 光触媒 鉢付 軽量セメント ファイバーセメント フェイク グリーン イ
¥ 8302
レンデフロール 人工観葉植物 紫 H16.2x10.1x10.1 レンデフロール ZB-D
¥ 8302
光触媒 人工観葉植物 光の楽園 フレッシュマネーツリー 90 2224A120
¥ 8301
レンデフロール 人工観葉植物 紫 H16.2x10.1x10.1 レンデフロール ZB-D
¥ 8301
アガベ：チタノタ ホワイトアイス 5号鉢植え＊美しいリュウゼツラン
¥ 8299
フローラルフォーム オアシス アーパス (48個) F-1
¥ 8299
アガベ 王妃雷神【多肉植物 3.5号鉢／お買い得3個セット】
¥ 8299
フローラルフォーム オアシス アーパス (48個) F-1
¥ 8299
【名札・メッセージ・ラッピング対応】お盆 お供え お悔み 生花 デザイナーおまかせお供えフラワーアレンジ?
¥ 8299
【名札・メッセージ・ラッピング対応】お盆 お供え お悔み 生花 デザイナーおまかせお供えフラワーアレンジ?
¥ 8299
エルフルール オリーブの木 簡易鉢
¥ 8298
フラワーキッチン 観葉植物 ストレリチアストレリチア 7号鉢 オーガスタ Strelitzia nicolai
¥ 8297
フラワーキッチン 観葉植物 ストレリチアストレリチア 7号鉢 オーガスタ Strelitzia nicolai
¥ 8297
フラワーキッチン 観葉植物 ストレリチアストレリチア 7号鉢 オーガスタ Strelitzia nicolai
¥ 8297
フラワーキッチン 観葉植物 ストレリチアストレリチア 7号鉢 オーガスタ Strelitzia nicolai
¥ 8297
East Leaf ウォールグリーン フェイクグリーン 壁掛け フェイク 観葉植物 セット 多肉 ディスプレイ インテリア 装飾 造花 (9
¥ 8296
East Leaf ウォールグリーン フェイクグリーン 壁掛け フェイク 観葉植物 セット 多肉 ディスプレイ インテリア 装飾 造花 (9
¥ 8296
アジサイ ブルー インテリア フェイクグリーン 観葉植物 瓶付き 高級造花 お手入れ簡単 枯れない 新築 引越し 開業 祝い 玄関
¥ 8295
落札価格8303円
539 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！