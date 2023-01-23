『フーリー (FoOlee) ペット用ブラシ フーリー M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 11時 20分に出品され03月14日 11時 20分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「フーリー (FoOlee)」より引用"



【商品名】

フーリー (FoOlee) ペット用ブラシ フーリー M



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :11×6×21cm

・本体重量:165g



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 20.50 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。