『ペットプロ HappyDays ペット用リュックキャリー ライトブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 34分に出品され03月13日 22時 34分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペットプロ HappyDays ペット用リュックキャリー ライトブラウン
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :41×26×41cm
・本体重量:0.9kg
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 42.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 870.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8303円
939 入札履歴
終了
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