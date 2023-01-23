『ペットプロ HappyDays ペット用リュックキャリー ライトブラウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 34分に出品され03月13日 22時 34分に終了予定です。即決価格は8,303円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペットプロ HappyDays ペット用リュックキャリー ライトブラウン



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :41×26×41cm

・本体重量:0.9kg



【サイズ】

高さ : 9.50 cm

横幅 : 42.00 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 870.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。